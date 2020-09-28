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    • Ekonomi
    • 28.09.2020 16:58
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    • 28.09.2020 16:58
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    Son dakika: sı yükselişle açıldı

    sı, haftanın ilk işlem gününe 400 puana yakın değer kazandı ve yüzde 1,47 artışla 27.573,02 puandan işlem gördü. 'de yaklaşan başkanlık lerinin yarattığı belirsizlik ve yeni tip koronavirüs salgınında artan vaka sayısına rağmen endekslerdeki pozitif seyirde, salgının ekonomik etkileriyle mücadeleye yönelik teşvik paketine dair beklentiler etkili oldu.

    New York borsası yükselişle açıldı

    sı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

    Açılışta endeksi, 400 puana yakın değer kazandı ve yüzde 1,47 artışla 27.573,02 puandan işlem gördü.

    S&P 500 endeksi yüzde 1,43 yükselişle 3.345,60 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,50 kazançla 11.076,79 puandan işlem görmeye başladı.

    'de yaklaşan başkanlık lerinin yarattığı belirsizlik ve yeni tip koronavirüs salgınında artan vaka sayısına rağmen endekslerdeki pozitif seyirde, salgının ekonomik etkileriyle mücadeleye yönelik teşvik paketine dair beklentiler etkili oldu.

    ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in geçen hafta ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile Kovid-19 teşvik paketine ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması konusunda anlaştıklarını bildirmesinin ardından Pelosi de hafta sonu bir başka teşvik paketinin hayata geçirilmesinin "mümkün" olduğunu söyledi.

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