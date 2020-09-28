'AKREP GÖREN BENİ ARIYOR'

Ali Yılmaz, uzun yıllardır uğraştığı ve hayali olan akrep tesisini kurduğu için çevrede tanındığını belirterek, "Kim evinde akrep görürse beni çağırıyor. Bende gidip akrebi yakalıyorum. Sonra hayalim olan kurduğum tesise getirerek yetiştiriciliğini yapıyorum. MS (Multiple Skleroz), beyin tümörü, kanser tedavisi ve botoks gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılan akrep zehrinden üretilen sıvının üretilmesine önayak oluyoruz. Burada yetiştirdiğimiz akrepleri anlaşmalı olduğumuz firmalara götürüp satışını yapıyoruz" dedi.

UN KURDU İLE BESLENİYOR

Yılmaz, akreplerin un kurdu ile beslendiğini aktararak, "Bu tesisimizde akreplerin bakımlarını ve beslenmelerini yapıyoruz. 15 günde bir işçiler özel araçlarla yemlerini verir. Belli çiftleşme dönemlerinden sonra bazı akreplerin 20-30, bazı akreplerin ise 100-150 kadar yavru yaptığını söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.