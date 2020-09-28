Yeni altın madenine ilişkin konuşan Yusuf Ayar, "Üzerinde 10 yıldır çalıştığımız bir sahaydı. Gerekli analizler yapıldıktan sonra izinler alındı. Nisanda başlıyoruz. Bu bölge, altın ve değerli taşlarla dolu bir bölge. Uzun yıllar işletilebilecek bir maden. Ülkemize büyük bir katkı sağlayacak. Madenin ilk sahasında 400 milyon dolarlık bir katma değer sağlanacağını öngörüyoruz. Bu hem bölgemiz için hem de ülkemiz için çok önemli bir rakam. En büyük hassasiyetimiz doğa. Kesinlikle siyanürle bir çalışma yapılmayacak. Tamamen doğaya zarar vermeden altın çıkarılıp işletilecek. Ülkemize hayırlı olsun" dedi.