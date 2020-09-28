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    • Ekonomi
    • 28.09.2020 Gazete
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    ‘Sektör pandemide iyi bir sınav verdi’

    Yaşanan pandemi koşullarında sağlığımızın önemini ve değerini bir kez daha anladığımız bu süreçte Doğa CEO'su , sağlık sigortalarının önemini bir kez daha vurguladı. Sağlıklı günlerde alınacak önlemlerin gün gelip hayat kurtarabileceğine dikkati çeken Kırmızı, "Özellikle cebe kolaylık, sağlığa güvence sağlayan, ülkemizin dört bir yanında yaygın kitlelere hitap eden, tamamlayıcı sağlık sigortaları () sektörde olduğu gibi şirketimizde de gelişerek büyüyen branşlardan biridir. Bu alanda bireysel ve kurumsal müşterilerimize yaygın bir hizmet veriyoruz.

    ‘Sektör pandemide iyi bir sınav verdi’

    Yaşanan pandemi koşullarında sağlığımızın önemini ve değerini bir kez daha anladığımız bu süreçte Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, sağlık larının önemini bir kez daha vurguladı. Sağlıklı günlerde alınacak önlemlerin gün gelip hayat kurtarabileceğine dikkati çeken Kırmızı, "Özellikle cebe kolaylık, sağlığa güvence sağlayan, ülkemizin dört bir yanında yaygın kitlelere hitap eden, tamamlayıcı sağlık sigortaları () sektörde olduğu gibi şirketimizde de gelişerek büyüyen branşlardan biridir. Bu alanda bireysel ve kurumsal müşterilerimize yaygın bir hizmet veriyoruz. Bu yıl da büyüme trendi artarak devam ediyor. Türkiye Sigorta Birliği'nin yayınlamış olduğu sektör verilerinde de hastalık/sağlık branşında ilk 6 ay sonuçları ile geçen seneye göre yüzde 33 oranında büyümemiz görülüyor. Bu dönemde şirketimiz bünyesindeki büyük grup işlerimizi de yenileyerek TSS bilincinin yayılmasına da katkıda bulunuyoruz" dedi. Kırmızı, "Pandemi döneminde şirketimiz teminat kapsamı dışında olmasına rağmen sürecin ilk günlerinde sorumluluk bilinci ile COVİD- 19 tedavilerini teminat altına aldığını duyuran ilk şirketler arasında yer aldı. Bu süreçte de hastalanan tüm sigortalılarımızın tedavileri eksiksiz karşılandı. Sektörümüz iyi bir sınav verdi" ifadelerini kullandı.

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