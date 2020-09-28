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    • Ekonomi
    • 28.09.2020 Gazete
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    Pandemiden korkmadı ’ü sundu

    , sini satışa çıkardı. Firmanın projesinde yeni normale göre planlanan 157 konutun metrekare fiyatları 2 bin eurodan başlıyor.

    Yavuz Karaman
    Pandemiden korkmadı Özak Göktürk’ü sundu

    Gayrimenkul sektörünün önde gelen firmalarından biri olan , si için 'da Göktürk'ü seçti.

    Özak GYO'nun yaşama değer katma felsefesiyle tasarlanan projesi, 22 dönümlük ormanlarla çevrili bir arazide, en fazla 5 kat yüksekliğindeki binalardan oluşuyor. Arazinin 4'te 3'ünün peyzaja ayrıldığı projede, nitelikli yaşam alanları ve farklı büyüklüklerdeki toplam 157 konut yer alıyor. Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, bugüne dek Büyükyalı'dan Hayattepe'ye kadar birçok nitelikli projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

    Pandeminin insanların konuttan beklentilerini tamamen değiştirdiğini belirten Akbalık, "Özak Göktürk bu noktada çok önemli. Çünkü daha ortada pandemi yokken, insanı insan yapan değerlerle birlikte renkli bir sosyal yaşam düşüncesiyle tasarlanmış bir proje" diye konuştu. 'Terzi dikimi' bir anlayışla tasarlanan projede 2+1'den 5.5+1'e kadar her beklentiye uygun yaşam alanları kurguladıklarını anlatan Akbalık, "Özak Göktürk'teki önceliğimiz mahalle atmosferini yeniden canlandırmak olacak. Bu nedenle sadece kârlılığa ve rakamlara değil, burada şekillenecek yaşam biçimine, sakinlerimize sunacağımız değerlere odaklanacağız" ifadesini kullandı.

    'FAZLA ALAN KALMADI'
    Göktürk'te nitelikli bir proje geliştirecek çok fazla alanın kalmadığını söyleyen Özak GYO Genel Müdürü Fatih Keresteci, projede lansman dönemindeki metrekare fiyatlarının 18 bin lira seviyesinden başladığını ifade ederek, şöyle konuştu: "Bu da neredeyse metrekare fiyatında 2 bin euro gibi bir seviyeye karşılık geliyor."

    YAVUZ KARAMAN

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