Koru Sigorta Binicilik Kupası sahiplerini buldu

Koru Sigorta Kupası sahiplerini buldu. Türkiye'de binicilik sporunun yaygınlaşmasını sağlamak, binicilerin uluslararası arenada da ülkemizi başarıyla temsil etmelerine destek olmak ve seyirci potansiyelini artırmak amacıyla Türkiye Binicilik Federasyonu ile çalışmalar yürüten Koru Sigorta, müsabaka sonunda, kupanın yanı sıra; birinciye 150 bin, ikinciye 100 bin ve üçüncüye 50 bin lira değerinde Beni Koru Ferdi Kaza Sigortası poliçesi hediye etti. Koru Sigorta, At Hayat Sigortası ile atları koruma altına alıyor.