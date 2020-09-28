Cengiz Holding bünyesindeki Eti Bakır'ın, Kırgızistan'ın güneyindeki Celalabad bölgesinde 180 milyon dolarlık yatırımı öngören ve yıllık 1 milyon ton altın cevheri üretim kapasitesine sahip olacak maden işleme tesisinin temeli atıldı. Kırgızistan Başbakanı Kubatbek Boronov, "Tesisler tüm ülkenin gelişimini etkileyecektir" diye konuştu. Cengiz Holding Başkanı Mehmet Cengiz de "Dost ve kardeş ülke Kırgızistan'ın maden yataklarının geliştirilmesi, işletilmesi ve bunun sonucu olarak da Kırgız halkının refahının yükseltilmesi önceliklerimiz arasında" dedi.