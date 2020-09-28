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    • Ekonomi
    • 28.09.2020 Gazete
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    Kırgızıstan’a ı: 1 milyon ton altın üretilecek

    bünyesindeki 'ın, 'ın güneyindeki Celalabad bölgesinde 180 milyon dolarlık ı öngören ve yıllık 1 milyon ton altın cevheri üretim kapasitesine sahip olacak maden işleme tesisinin temeli atıldı.

    Kırgızıstan’a Türk yatırımı

    Cengiz Holding bünyesindeki 'ın, 'ın güneyindeki Celalabad bölgesinde 180 milyon dolarlık ı öngören ve yıllık 1 milyon ton altın cevheri üretim kapasitesine sahip olacak maden işleme tesisinin temeli atıldı. Kırgızistan Başbakanı Kubatbek Boronov, "Tesisler tüm ülkenin gelişimini etkileyecektir" diye konuştu. Başkanı Mehmet Cengiz de "Dost ve kardeş ülke Kırgızistan'ın maden yataklarının geliştirilmesi, işletilmesi ve bunun sonucu olarak da Kırgız halkının refahının yükseltilmesi önceliklerimiz arasında" dedi.

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