Geçtiğimiz haftalarda İŞKUR TYP ile başvuru yapanlar adaylar kura sonuçlarını beklemeye başladı. İŞKUR TYP aracılığıyla MEB'e bağlı eğitim kurumlarına alım yapılacak olan temizlik personeli ve güvenlik alımı başvuruları 21 Eylül tarihinde son buldu. Başvuruların sona ermesiyle birlikte kura sonuçları merak ediliyor. Peki, İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 MEB İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar

İŞKUR TYP BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR TYP kura tarihleri illere göre değişiklik gösteriyor. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlar, sonuçları heyecanla bekliyor. Hak kazanan adaylar bazı ilanlar için noter kurası ile bazı ilanlar için ise liste yöntemi ile belirlenecek. Başvuru yaptığınız ilana tıklayarak seçim tarihlerini öğrenebilirsiniz.

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