İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği alan binlerce kişi Eylül ayının sonlarında olduğumuz şu günlerde ödemelerin ne zaman yapılacağını merak etmeye başladı. Bilindiği üzere ödeme tarihleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanıyor. Peki, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte detaylar...

İŞSİZLİK MAAŞI VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin hangi tarihlerde yapılacağı henüz bilinmiyor. Bakanlık tarafından ödemelerin ekim ayının ilk haftası yapılması bekleniyor.