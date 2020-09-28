Bugün sosyal medya da ve küçük ölçekli internet sitelerinde BİM, A101 ve ŞOK marketlerle ilgili çeşitli iddialar gündeme getirildi. Bu anlamda

A101, Bim ve Şok marketlerin kapanacağı öne sürüldü. Bir çok ilde bir çok bölgede faaliyet gösteren A101, Bim ve Şok marketler küçük esnafa verdiği zararlar nedeniyle kapatılacağı iddia edildi. Ticaret Bakanlığı A101, Bim ve Şok marketleri için kararını verdi mi? Esnafı ve Bakkalı korumak için adımlar atan Ticaret Bakanlığı "tedarik ve dağıtım kooperatifi" modelini entegre edeceği iddia edildi. BİM, A101 ve Şok market açmak için artık yüksek nüfus şartı aranacağı belirtildi.