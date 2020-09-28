Bugün sosyal medya da ve küçük ölçekli internet sitelerinde BİM, A101 ve ŞOK marketlerle ilgili çeşitli iddialar gündeme getirildi. Bu anlamda
A101, Bim ve Şok marketlerin kapanacağı öne sürüldü. Bir çok ilde bir çok bölgede faaliyet gösteren A101, Bim ve Şok marketler küçük esnafa verdiği zararlar nedeniyle kapatılacağı iddia edildi. Ticaret Bakanlığı A101, Bim ve Şok marketleri için kararını verdi mi? Esnafı ve Bakkalı korumak için adımlar atan Ticaret Bakanlığı "tedarik ve dağıtım kooperatifi" modelini entegre edeceği iddia edildi. BİM, A101 ve Şok market açmak için artık yüksek nüfus şartı aranacağı belirtildi.
BİM-A101 VE ŞOK MARKET İDDİASI GÜNDEM YARATTI
Bakkalları ve küçük esnafı yaşatabilmek için atılan adımda nüfus şartı 5000'den küçük olan yerleşim yerlerinde açılan A101, Şok ve Bim marketleri kapatılacak. Ticaret Bakanlığı'nın hayata geçirmeyi düşündüğü yeni kararla birlikte bakkallara ve esnaflara büyük kolaylıklar da geliyor. Toptancı halleri ve uygun satış alanları Devlet tarafından tahsil edilecek. Vergi ödemeleri çok cuzzi tutularak, herkesin ödemesi sağlanacak. Kadın girişimcilere Bakkal ve market konusunda destek sağlanacak. Böylelikle Bakkal ve marketlerde piyasayla rekabet edebilecek. Fiş isteyene fiş verilecek, ürünü iade etmek isteyene iade edilecek, 1 liralık ürüne 3 lira fiyat belirtilmeyecek.
A101, BİM VE ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLERİ BİTİYOR İDDİASI
Ticaret bakanlığı sadece Bakkal için değil tüm küçük esnafı düşünüyor. Neredeyse haftanın 6 günü satılan aktüel ürünler, Private Tabel ürünlere sınırlama getiriliyor. Sektörde tekelleşmenin önüne geçilmek ve herkesin kazanması için Private Label ürünlere sınırlandırma geriyor. Artık A101, Bim ve Şok marketler istediklerine göre bu ürünleri satamayacak. Sadece Gıda satışı yapılabilecek.
BAKKALLAR VE MARKETLER DAHA MI SIKI DENETLENECEK?
A101, Bim ve Şok marketlere getirilerek kısıtmalar sonrası Bakkallar ve küçük esnafın yüzü gülse de A101, Bim ve Şok gibi tüm süpermarketler daha bir titizlikle incelecek. Her kolaylığı sağlanan küçük esnaf dolap çalıştırmama, ürün bozukluğu ve kart kabul etmeme gibi en ufak tadsızlıkta sert bir dille uyarılacak ve gerekirse bakkal denetlemeciler tarafından gün gün hafta hafta kapatılabilecek.