Gençlere oyun desteği

Türk oyun sektörü son dönemde dünyada adından sıkça söz ettiriyor. Sektör, yabancı yatırımcıların gözdesi haline gelirken; bu alana ilgi duyan girişimcilere pek çok destek sağlanıyor. Bunlardan biri de Ticaret Bakanlığı tarafından verilen Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Geliştirme Desteği...

2 ALANDA DESTEK

Bu program kapsamında, bilgisayar oyunu veya mobil uygulama geliştirmek isteyenlere, yazılım ve yetkin personel ihtiyacı için destek veriliyor. Satın alınacak ya da kiralanacak yazılımların masrafları ile istihdam edilecek en fazla 2 personelin ücretleri için destek sağlanıyor. 1 YILA KADAR

Yazılım masrafının yıllık yüzde 50'si 50 bin dolara kadar, istihdam edilecek 2 personelin brüt ücretleri de personel başına 25 bin dolara kadar karşılanıyor. Her bir geliştirme projesi en fazla 1 yıl süre ile desteklenebiliyor. Uluslararası tüketiciye yönelik olarak yabancı dilde hazırlanacak/ uyumlaştırılacak uygulama/ oyunlar da bu desteğin kapsamında yer alıyor.

NASIL YARARLANILIYOR?

Destekten yararlanmak için proje bilgilerini Ticaret Bakanlığı ile paylaşmak ve ön başvuruda bulunmak gerekiyor. Detaylı bilgi, Ticaret Bakanlığı'nın firmaların desteklere daha kolay ulaşması için hayata geçirdiği 'kolaydestek.gov. tr uygulamasından alınabiliyor.

Kimler kapsamda?

Yazılım, mobil uygulama, bilgisayar oyunu, bilişim hizmetleri alanında faaliyet gösteren şirketler destekten faydalanabiliyor.