Emekliler, dul ve yetimler, promosyon ile 3 yılda bir ek gelir elde ediyor. Uygulama ilk kez 2017'de başlarken, 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ya da yeni emekli aylığı bağlananlar başvurusunu yapıp promosyonunu alabiliyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bankalarla yaptığı protokol kapsamında promosyonda taban tutar maaşa göre 500, 625, 750 lira olurken; bu ödemelerden yararlanmak için sadece '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermek yeterli oluyor.
NASIL ARTIRILIR?
Bazı bankalar ise kampanyalarla tutarı artırıyor. Bu kampanyalardan yararlanarak daha fazla ödeme almak mümkün. Ancak bunun için şartları iyi araştırmak gerekiyor.
Bazı bankalar yeni müşterilere, bazıları otomatik ödeme talimatı vb. ek ürün kullananlara, bazıları da kredi kartıyla belli tutarda harcama yapanlara ödemeyi artırıyor. Promosyon kazancı 2 bin 550 liraya kadar çıkabiliyor.
AKBANK: 500, 625, 750 lira.
DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira.
FİBABANKA: 500, 625, 750 lira.
GARANTİ BBVA: Ek ürün koşulu olmadan maaşa göre 800, 1.000, 1.200 lira.
HALKBANK: 500, 625, 750 lira.
ING: 500, 625, 750 lira. Kart ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira. Böylece tutar 2 bin 550 liraya kadar çıkıyor.
İŞ BANKASI: 750, 875, 1.000 lira.
ŞEKERBANK: 500, 625, 750 lira. 2 otomatik ödeme talimatına 150 lira, emekli yakınını yönlendirenlere emekli başına 150 lira, bin liralık kredi kartı alışverişine 200 lira bonus.
VAKIFBANK: 500, 625, 750 lira.
ZİRAAT BANKASI: 500, 625, 750 lira.