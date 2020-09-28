Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bankalarla yaptığı protokol kapsamında promosyonda taban tutar maaşa göre 500, 625, 750 lira olurken; bu ödemelerden yararlanmak için sadece '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermek yeterli oluyor.

NASIL ARTIRILIR?

Bazı bankalar ise kampanyalarla tutarı artırıyor. Bu kampanyalardan yararlanarak daha fazla ödeme almak mümkün. Ancak bunun için şartları iyi araştırmak gerekiyor.