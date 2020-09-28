Geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan Borsa İstanbul'da son işlem gününde endeks, önceki kapanışa göre 4.61 puan artarken, toplam işlem hacmi 21.3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0.93 ve holding endeksi yüzde 1 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1.57 ile tekstil, en çok kaybettiren ise yüzde 1.69 ile turizm oldu.
Analistler, TCMB'nin piyasa beklentilerinin aksine politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 10.25'e çıkarmasının ardından Cuma günü de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aldığı kararların piyasaları desteklediğini belirterek, Doğu Akdeniz konusunda gerçekleştirilen yoğun diplomasinin de pay piyasaları üzerindeki baskıyı hafiflettiğini ifade etti.
Bu hafta yurt içinde Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, ekonomik güven endeksi, dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporu ve büyüme, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, Almanya'da enflasyon, Çin'de açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, BIST 100 endeksinin 1.120 direnci üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefin 1.155 seviyesi olacağını söyledi.
EN ÇOK ARTANLAR
Çemtaş % 23.33
Şişe Cam % 10.64
Bursa Çimento % 10.43
Trakya Cam % 9.65
Anadolu Cam % 9.53
EN ÇOK DÜŞENLER
Halk GMYO % -6.40
Enka İnşaat % -6.25
Koza Altın % -5.45
DO-CO % -4.25
Oyak Çimento % -4.21