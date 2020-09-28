Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 28.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    Bankacılık ve holding hisseleri önde! İşte nın kazandıranları

    Geçen haftayı yükselişle kapatan da bankacılık ve holding hisseleri ağırlığını hissettirdi. Analistler, bu hafta ibrenin yukarı yönlü olduğunu belirtti. İşte borsada en artan ve en çok düşen şirketler.

    Bankacılık ve holding önde

    Geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan Borsa İstanbul'da son işlem gününde endeks, önceki kapanışa göre 4.61 puan artarken, toplam işlem hacmi 21.3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 0.93 ve holding endeksi yüzde 1 değer kazandı.

    Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1.57 ile tekstil, en çok kaybettiren ise yüzde 1.69 ile turizm oldu.

    Analistler, TCMB'nin piyasa beklentilerinin aksine politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 10.25'e çıkarmasının ardından Cuma günü de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aldığı kararların piyasaları desteklediğini belirterek, Doğu Akdeniz konusunda gerçekleştirilen yoğun diplomasinin de pay piyasaları üzerindeki baskıyı hafiflettiğini ifade etti.

    Bu hafta yurt içinde Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, ekonomik güven endeksi, dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporu ve büyüme, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, Almanya'da enflasyon, Çin'de açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, BIST 100 endeksinin 1.120 direnci üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefin 1.155 seviyesi olacağını söyledi.

    EN ÇOK ARTANLAR
    Çemtaş % 23.33
    Şişe Cam % 10.64
    Bursa Çimento % 10.43
    Trakya Cam % 9.65
    Anadolu Cam % 9.53

    EN ÇOK DÜŞENLER
    Halk GMYO % -6.40
    Enka İnşaat % -6.25
    Koza Altın % -5.45
    DO-CO % -4.25
    Oyak Çimento % -4.21
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Bankacılık ve holding hisseleri önde! İşte borsanın kazandıranları
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri