Dolar ve euro ne kadar oldu sorusunun yanıtı merakla sorgulanıyor. Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), piyasa beklentilerinin aksine politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 10,25'e çıkarması ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), normalleşme adımları kapsamında bankaların türev işlem limitlerini yükseltmesi kararları sonrası 7,5112 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 7,6648'den tamamladı. İşte 28 Eylül dolar ve euro alış satış fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?