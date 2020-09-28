Dolar ve euro ne kadar oldu sorusunun yanıtı merakla sorgulanıyor. Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), piyasa beklentilerinin aksine politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 10,25'e çıkarması ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), normalleşme adımları kapsamında bankaların türev işlem limitlerini yükseltmesi kararları sonrası 7,5112 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 7,6648'den tamamladı. İşte 28 Eylül dolar ve euro alış satış fiyatları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,7 artışla 361 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,4 yükselişle 12.773 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,6 kazançla 5.933 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,9 değer kazancıyla 4.820 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,2 artışla 6.710 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,9 yükselişle 19.048 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi ise şu dakikalarda yüzde yatay seyirle 1,1627'den işlem görüyor.
Analistler, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı endişelere karşın Çin ekonomisinin toparlanmayı sürdürdüğüne işaret eden olumlu makroekonomik verilerin küresel piyasalarda risk iştahını artırdığını belirtti.
ASYA BORSALARI ÇİN HARİÇ YÜKSELDİ
Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının artış göstermeye devam etmesine karşın hafta sonu Çin'de açıklanan sanayi üretim verisi ekonomide toparlanma işaretlerini güçlendirdi. Ülkede, büyük ölçekli sanayi işletmelerinin karı da ağustosta yıllık yüzde 19,1 arttı.
Pozitif verilere karşın ABD ile gerilimin gündemde kalmaya devam etmesiyle Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,1 değer kaybederek 3.217 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 artarak 23.512 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 düşüşle 105,4 seviyelerine geriledi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,2 artışla 37848 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 yükselişle 23.432 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 primle 2.308 puanda seyrediyor.
PETROL VE ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ
Dolardaki yükselişin aralanması üzerine artan taleple, petrol ve altın fiyatları yükseldi.
Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, geçen haftanın son işlem gününde piyasalardaki normalleşme sinyallerine rağmen devam eden arz endişeleri ve takip edilen koronavirüs gelişmeleri sonucu Brent petrolün satıcılı, aşağı yönlü sınırlı hareketi izlendiğine işaret edildi ve şu konuların altı çizildi:
"Haftanın ilk işlem gününde ise OPEC Genel Sekteri Mohammed Barkindo'nun G20 Enerji Bakanları sanal toplantısında yaptığı açıklar takip edilirken, Çin'den gelen pozitif verilerin risk iştahını desteklemesi ve doların yükselişini ara vermesi Brent petrole olan talebi desteklediği gözleniyor.
"Gün içinde, Brent Petrol'e olan talebin devam etmesi ile 42 Dolar seviyesi üzerinde kalıcılığın sağlanması durumunda 42.80 - 43.60 direnç seviyeleri takip edilebilir.
"Dolardaki ve talebe bağlı hareketlerin zaman zaman oluşturduğu satış baskılarının derinleşmesi durumunda ise 41.30 - 40.50 destek seviyelerine doğru geri çekilmeleri izlenebilir."
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.14 artışla 42.32 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.22 artışla 40.38 dolar,
- altın yüzde 0.31 artışla 1,866.86 dolar,
- gümüş yüzde 1.40 artışla 23.20 dolar,
- bakır yüzde 1.97 düşüşle 6,552.00 dolar,
- platin yüzde 2.82 artışla 874.79 dolar,
- paladyum yüzde 1.21 artışla 2,251.70 dolar düzeyindeydi.