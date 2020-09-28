BİM 29 Eylül Salı aktüel kataloğuyla yarından itibaren indirimli olarak satılacak ürünler merak ediliyor. BİM'de yarından itibaren indirimli olarak satışa sunulacak ürünler arasında Veg&Bones Ennfes İlikli Dana Kemik Suyu/Tavuk Suyu, Sırım Natürel Sızma Zeytinyağı, Yurt Bombay (İri Tane) Fasulye Pilaki ve Daphne Sütlü/Bitter/Beyaz Pul Çikolata dikkat çekiyor. İşte BİM'de haftanın ürünlerinin fiyat listesi

BİM 29 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU