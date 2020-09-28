BİM 29 Eylül Salı aktüel kataloğuyla yarından itibaren indirimli olarak satılacak ürünler merak ediliyor. BİM'de yarından itibaren indirimli olarak satışa sunulacak ürünler arasında Veg&Bones Ennfes İlikli Dana Kemik Suyu/Tavuk Suyu, Sırım Natürel Sızma Zeytinyağı, Yurt Bombay (İri Tane) Fasulye Pilaki ve Daphne Sütlü/Bitter/Beyaz Pul Çikolata dikkat çekiyor. İşte BİM'de haftanın ürünlerinin fiyat listesi
BİM 29 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU
Kappadokia
Siyez Unu
• 1 kg
Veg&Bones Ennfes
İlikli Dana Kemik Suyu / Tavuk Suyu
• 320 ml
Dardanel
Vişne Kompostosu
• 200 g
Dardanel
Etli Nohut
• 200 g
Dardanel
Sebzeli Tavuk Sote
• 200 g
Kenton
Vanilyalı Cupcake Karışımı
• 350 g
• Kağıt cupcake kalıpları dahildir
Pakmaya
Pastacı Kreması
• 147 g
• Sade
Rama
Krema
• 250 ml
Multipak
Desenli Muffin Kek Kapsülü
• 24'lü