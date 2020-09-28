Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 28.09.2020 22:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.09.2020 22:44
    ABONE OL

    29 Eylül Salı aktüel kataloğunda yeni indirimler var! İşte BİM'de haftanın fırsatları

    29 Eylül Salı aktüel kataloğunda yer alan ürünler merak edilmeye başlandı. BİM'de bu hafta Sırım Natürel Sızma Zeytinyağı, Ala Çiftçi Esmer Köftelik Bulgur, Serel Tepsi Helva, Yurt Bombay (İri Tane) Fasulye Pilaki, Veg&Bones Ennfes İlikli Dana Kemik Suyu/Tavuk Suyu, Dardanel Vişne Kompostosu, Daphne Sütlü/Bitter/Beyaz Pul Çikolata, Kenton Vanilyalı Kurabiye Karışımı ve Multipak Desenli Muffin Kek Kapsülü fiyatlarıyla dikkat çekiyor. İşte BİM 29 Eylül Salı aktüel kataloğu ürünleri

    takvim.com.tr
    BİM 29 Eylül aktüel kataloğunda yeni indirimler var!

    BİM 29 Eylül Salı aktüel kataloğuyla yarından itibaren indirimli olarak satılacak ürünler merak ediliyor. BİM'de yarından itibaren indirimli olarak satışa sunulacak ürünler arasında Veg&Bones Ennfes İlikli Dana Kemik Suyu/Tavuk Suyu, Sırım Natürel Sızma Zeytinyağı, Yurt Bombay (İri Tane) Fasulye Pilaki ve Daphne Sütlü/Bitter/Beyaz Pul Çikolata dikkat çekiyor. İşte BİM'de haftanın ürünlerinin fiyat listesi

    BİM 29 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU

    Kappadokia
    Siyez Unu
    • 1 kg

    Veg&Bones Ennfes
    İlikli Dana Kemik Suyu / Tavuk Suyu
    • 320 ml

    Dardanel
    Vişne Kompostosu
    • 200 g

    Dardanel
    Etli Nohut
    • 200 g

    Dardanel
    Sebzeli Tavuk Sote
    • 200 g

    Kenton
    Vanilyalı Cupcake Karışımı
    • 350 g
    • Kağıt cupcake kalıpları dahildir

    Pakmaya
    Pastacı Kreması
    • 147 g
    • Sade

    Rama
    Krema
    • 250 ml

    Multipak
    Desenli Muffin Kek Kapsülü
    • 24'lü
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi BİM 29 Eylül Salı aktüel kataloğunda yeni indirimler var! İşte BİM'de haftanın fırsatları
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri