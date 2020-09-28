SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı nasıl artırılır? Günümüzde milyonlarca işçi gelecekte ne kadar emekli maaşı alacağını merak ediyor. Yüksek aylık için çalışırken alınması gereken önlemler bulunuyor. Özellikle 8 noktaya dikkat edilmesiyle birlikte gelecekte alacağınız emekli aylığı yükselebilir. İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren dikkat edilmesi gereken noktalar

EN ÖNEMLİ KRİTER

● Emeklilik tarihini işe giriş tarihi ve yaş belirliyor. Maaşı belirlemek ise çalışanın elinde. Burada bazı püf noktalarına dikkat etmek lazım. En önemli parametre, brüt maaş.