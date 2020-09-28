ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in geçen hafta ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile Kovid-19 teşvik paketine ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması konusunda anlaştıklarını duyurmasının ardından Pelosi de hafta sonu bir başka teşvik paketinin hayata geçirilmesinin "mümkün" olduğunu bildirdi.

ABD basınında geçen hafta yer alan haberlerde, Demokratların 2,4 trilyon dolarlık yeni bir teşvik paketi hazırlığında olduğu kaydedilmişti.