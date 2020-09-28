BES’te fon büyüklüğü 147 milyar TL’ye çıktı

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre; Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcı sayısı 6 milyon 856 bini bulurken, toplam fon büyüklüğü 147 milyar 100 milyon liraya ulaştı. Toplam fon büyüklüğünün 127 milyar 796 milyon lirası katılımcılardan gelirken, sistemdeki devlet katkısı 19 milyar 261 milyon lira oldu. Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS) verileri de EGM tarafından açıklandı. Katılımcı sayısının 5 milyon 636 bin olduğu sistemde, toplam fon büyüklüğü 10 milyar 300 milyon liraya yükseldi. İşveren sayısının 222 bin olduğu OKS'de toplam sertifika sayısı ise 7 milyon.