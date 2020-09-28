Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Gaziantep'te gerçekleştirilen 'TEKNOFEST 2020' tamamlandı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "TEKNOFEST, adeta yüksek hızlı bir şarj istasyonu gibi hepimizi enerjiyle doldurdu, coşturdu" dedi. Bayraktar, tasarladıkları İHA ile Sabit Kanat dalında 300 ekip arasında Türkiye birinciliğini kazanan Malatya Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Lisesi Ebabil Takımı'na, birinci olmaları halinde vereceğini söylediği mont sözünü tuttu. Montu ekibe hediye eden Bayraktar, sosyal medya hesabından "Montu kaptırdık" diye paylaşım yaptı.