Axa’dan ‘Sağlığım Tamam’

AXA Sigorta; herkesin uygun fiyatlarla özel hastanelerde tedavi olma ayrıcalığından yararlanmasını sağlayacak 'Sağlığım Tamam' tamamlayıcı sağlık sigortası ürününü ulusal bir kampanya ile iletişime taşıyor. Tamamlayıcı sigorta alanında geniş anlaşmalı hastane ağına sahip Axa Sigorta, tüm salgın hastalık teminatlarını da poliçe kapsamına alıyor. Sağlıklı Yaşam İndirimi ile de müşterilerine yıllar içinde yüzde 50'ye varan kademeli indirimlerden faydalanma imkanı sunuyor. 'Sağlığım Tamam' ile yaş sınırı 65'e çıkarılırken, Ekim sonuna kadar yakınlarıyla gelerek aynı anda 5 kişi ve üzeri sağlık sigortalı olanlara özel yüzde 10 'sülale indirimi' ve aile üyelerine yönelik yüzde 7.5 'aile indirimi' sunuluyor. Axa Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşçan, "Amacımız 'insanlığın gelişmesi adına insanlar için önemli olanı korumak'. Bu anlamda sağlık her zaman öncelik verdiğimiz alanlardan biri" dedi.