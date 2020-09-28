KİMLER BAŞVURABİLİR?

Bu ödeneği almak için;

İşçinin adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son 3 yılda en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması,

Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması.

NASIL YARARLANILIYOR?

Analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine, doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması gerekiyor.