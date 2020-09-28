SSK'lı annelere doğum izni sonrası birinci çocukta 60, ikincide 120, üçüncüde 180 gün süreyle yarım çalışma imkanı var. Bu sürelerde işveren anneye yarım maaş öderken, İŞKUR da yarım çalışma ödeneği veriyor.
İŞKUR, brüt asgari ücret üzerinden yarım çalışılan her ay için 15 günlük ödeme yapıyor. Yani ilk doğumda 30, ikincide 60, üçüncüde 90 gün olarak ödeme yapılıyor. Günlük tutar 98,10 lira olurken, ödemeden damga vergisi kesiliyor. Buna göre, ilk çocuğunu dünyaya getirip 2 ay yarım çalışan anne devletten 2 bin 920 lira 66 kuruş alıyor. Anne asgari ücretliyse işveren de her ay bin 162 lira 35 kuruş (2 aylık 2 bin 324 lira 70 kuruş) veriyor. Böylece ilk doğumda yarım gün çalışan 5 bin 245 lira alıyor.
İŞKUR NE ÖDÜYOR?
Birinci doğum 2.920,66
İkinci doğum 5.841,32
Üçüncü doğum 8.761,98
NOT: Çalışan işyerinden de yarım çalışma boyunca her ay maaşının yarısını alıyor.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Bu ödeneği almak için;
İşçinin adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son 3 yılda en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması,
Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması.
NASIL YARARLANILIYOR?
Analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine, doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması gerekiyor.