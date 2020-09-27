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    • Ekonomi
    • 27.09.2020 Gazete
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    Teknoloji konuşulacak

    Bu yıl ikincisi gerçekleşecek olan ve , Sanayi ve himayesinde Sabah, sabah. com.tr, A Haber ve A Para ana medya sponsorluğunda organizatörlüğüyle 8 Ekim'de, online olarak gerçekleştirilecek.

    Teknoloji konuşulacak

    Bu yıl ikincisi gerçekleşecek olan ve , Sanayi ve himayesinde Sabah, sabah. com.tr, A Haber ve A Para ana medya sponsorluğunda organizatörlüğüyle 8 Ekim'de, online olarak gerçekleştirilecek.

    Geçtiğimiz yıl 600+ üst düzey yöneticinin katılımıyla gerçekleşen konferans, bu yıl sanal olarak katılımcılarını buluşturacak. Etkinlikte 2500+ katılımcı hedefi bulunuyor. Etkinlikte Covid19 Pandemi süreci ve Dijitalleşme, Milli Teknoloji Hamlesi, Kamu Kurumlarında Dijital Dönüşüm, Dijital Etik gibi konular görüşülecek.

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