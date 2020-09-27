Teknoloji konuşulacak

Bu yıl ikincisi gerçekleşecek olan Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde Sabah, sabah. com.tr, A Haber ve A Para ana medya sponsorluğunda Bilişim Vadisi organizatörlüğüyle 8 Ekim'de, online olarak gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz yıl 600+ üst düzey yöneticinin katılımıyla gerçekleşen konferans, bu yıl sanal olarak katılımcılarını buluşturacak. Etkinlikte 2500+ katılımcı hedefi bulunuyor. Etkinlikte Covid19 Pandemi süreci ve Dijitalleşme, Milli Teknoloji Hamlesi, Kamu Kurumlarında Dijital Dönüşüm, Dijital Etik gibi konular görüşülecek.