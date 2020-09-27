Taşeronda rekor maaş zammı ve ikramiye kararı memur zammını arttırdı!

EN YÜKSEK ZAM

Belediye Başkanı Gümrükçü, toplu sözleşme toplantısında yaptığı açıklamada, "Burası İzmir'de değişimin başkenti olacak dedik. İzmir'in kalbi burada atacak dedik. Bugün geldiğimiz noktada TİS anlamında büyük değişim Çiğli'de ateşlendi. Bugün İzmir'de en yüksek zam oranın alındığı ilk topu sözleşme. İnşallah diğer arkadaşlara da umut olur ve onlar da Çiğli Belediyesi işçilerinin haklarına kavuşurlar." ifadelerini kullandı.