Taşeronda rekor maaş zammı ve ikramiye kararı memur zammını arttırdı!

Son dakika taşeron işçi haberleri gelmeye devam ediyor. Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanan KHK ile kadro sürecinden sonra ilan edilen mali ve sosyal haklar düzenlemesi 31 Ekim tarihinde sona erecek. Bu sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte 2020 TİS görüşmelerinin maddeleri geçerli olacak. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
2020 TİS GÖRÜŞMESİNDE TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAM ORANLARI
Kamuda çalışan taşeron işçilerin 2020 Toplu İş Sözleşmesinden beklentileri oldukça yüksek. Uzun süredir maaş zam oranlarının değişmesini ek ödeme ve zam talep eden işçilerin bu talepleri gündeme gelmemişti. Yeni dönemde ek ödeme talep etmeye gerek kalmayacak oranda zam isteyen işçiler için sürecin başlaması bekleniyor.
EN YÜKSEK ZAM
Belediye Başkanı Gümrükçü, toplu sözleşme toplantısında yaptığı açıklamada, "Burası İzmir'de değişimin başkenti olacak dedik. İzmir'in kalbi burada atacak dedik. Bugün geldiğimiz noktada TİS anlamında büyük değişim Çiğli'de ateşlendi. Bugün İzmir'de en yüksek zam oranın alındığı ilk topu sözleşme. İnşallah diğer arkadaşlara da umut olur ve onlar da Çiğli Belediyesi işçilerinin haklarına kavuşurlar." ifadelerini kullandı.