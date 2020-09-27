Son dakika taşeron açıklaması: 1000 TL seyyanen zam, yüzdelik dilim, tayin hakkı...

TAŞERON AÇIKLAMASI

Taşeron işçi iken 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamuya geçen 4/d işçiler için kararname hükümlerinin uygulanmaması yönünde Hak İş 'ten gelen taleplere de değinen Bakan Selçuk işkolu tartışmasına son noktayı koydu ve şunları söyledi:

"Zaten o kararname mayısta yürürlüğe girdi. Sendikalar da o zaman bir şey söylemedi, kısmen uygulamaya girdi. Şimdi niye kamuda uygulanmasın, bizim öyle bir beklentimiz yok"