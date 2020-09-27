Son dakika taşeron açıklaması: 1000 TL seyyanen zam, yüzdelik dilim, tayin hakkı...

Yüzdelik dilim, tayin hakkı, enflasyon zammının masaya yatırılacağı Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri ile taşeron işçilerin alacakları oldukça merak ediliyor. Bu konuda hem Çalışma Bakanlığı'nın nasıl bir adım atacağı hemde işçi sendikası olarak masada olacak olan Türk İş Sendikası'nın hangi taleplerde bulunacağı merak konusu. Peki taşeron işçi son dakika haberleri ve 4D'li taşerona maaş zammı açıklaması nedir? İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
BİNLERCE KİŞİYE PART TİME ÇALIŞMA
Yeni sürüm istihdam paketi ile özel sektörde binlerce kişiye part time iş imkanının sağlanacağını söyleyen Bakan Selçuk, "Fesih kısıtı kalktığında, örneğin kadınların bir bölümü örneğin yarı zamanlı çalışmak istiyor. Tabii siyaseten hangi maddelerin olacağına önümüzdeki günlerde karar verilecek" dedi.
TAŞERON AÇIKLAMASI
Taşeron işçi iken 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamuya geçen 4/d işçiler için kararname hükümlerinin uygulanmaması yönünde Hak İş 'ten gelen taleplere de değinen Bakan Selçuk işkolu tartışmasına son noktayı koydu ve şunları söyledi:
"Zaten o kararname mayısta yürürlüğe girdi. Sendikalar da o zaman bir şey söylemedi, kısmen uygulamaya girdi. Şimdi niye kamuda uygulanmasın, bizim öyle bir beklentimiz yok"
2020 TİS BEKLENİYOR
2018 'de imzalanan YHK kararı bu yıl sona eriyor. 1 Kasım günü yeni döneme girilecek. 1 Kasım öncesi toplu sözleşme görüşmeleri başlayacak. İşçiler, 4+4 nedeniyle enflasyona ezilen maaşlarına seyyanen 1000 TL 'lik zam istiyor.