EMEKLİYE EN AZ 4500 TL



Ülkemizde emekli maaşlarının bağlanmasını bekleyenlere sunulan avans imkanının benzerinin emekliler için de hayata geçirilmesi gündemde. Maaşı 90 gün içinde bağlanamayanların yazılı başvuru yaparak yararlandığı avansın tutarı 3 net asgari ücret, yani bu yıl için 6 bin 972 lira olurken; bu fırsatın mevcut emeklilere de 3 maaş tutarında uygulanması bekleniyor.



GÖZLER KARARDA

Konuyla ilgili TAKVİM'e çok sayıda mesaj ve telefon geliyor. Emekliler, "Avans imkanı sağlanır ve 12, 24 ya da 36 ay gibi bir vadede maaşımızdan kesilirse, ihtiyaçlarımızı daha kolay sağlarız" diyor. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya yazılı başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek.