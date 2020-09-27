2021 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK SGK ve Bağ-Kur emeklileri 2021 yılında ne kadar maaş alacağını merak ediyor. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında emekliler zam almaya hak kazanıyor. Enflasyon verilerine göre belirlenen zam nedeniyle emekli maaşları yılda iki kez artıyor. Bu bağlamda Temmuz'da gelirleri yüzde 5.75 artan SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak zammını merak ederken, ipuçları da geliyor. Beklenti anketindeki enflasyon tahmini, zam oranının yüzde 5.4 olabileceğini gösteriyor. Öte yandan yeni emeklinin avans imkanının, mevcut emekliye de sağlanması gündemde. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya yazılı başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek. Peki, yapılacak olan zam emekli maaşlarına nasıl yansıyacak? Ek ödemelerde de artış olacak mı? İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
2021 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Memurların, memur emeklilerinin maaşlarına Temmuz'da yüzde 5.75 zam yansıtılırken; Ocak artışının da ipuçları geldi. Hakem kurulu kararı kapsamında Ocak zammı yüzde 3 olarak belirlenirken, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da yansıtılacak. Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketindeki yüzde 10.82'lik 2020 yılı enflasyon tahmini, Temmuz- Aralık Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 4.79 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmin gerçekleşirse, memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 0.79 enflasyon farkıyla yüzde 3.79'a çıkacak. En düşük maaş buna göre memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 860 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 921 liraya yükselecek. Memurların aile yardımı da bu oranda artacak.
TÜFE TAHMİNİ % 10.82
Ekonomistlerle yapılan Ağustos ayı beklenti anketinde cari yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 10.82 çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse, önümüzdeki Ocak ayında 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon kadar zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 4.79 yükselecek.
EMEKLİYE 358 TL EK ÖDEME
Emekliler, gözünü şimdiden 2021 kazançlarına çevirdi. 2021'de ilk kazanç Ocak'ta elde edilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon yansıtılırken, Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketine göre bu zammın oranı yüzde 5.4 olacak.
Bu tahmin gerçekleşirse emeklilerin maaşlarında 358 liraya varan artış yaşanacak.
NASIL DEĞİŞECEK?
Halen en yüksek SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı net 6 bin 375 lira 37 kuruş. Tavandan ödeme alan emeklinin yüzde 5.4 artışa göre net maaşı 6 bin 719 lira 64 kuruşa, ek ödemesi 268,79 liraya çıkacak. Böylece emeklinin eline 6 bin 988 lira 43 kuruş geçecek.
EMEKLİYE EN AZ 4500 TL
Ülkemizde emekli maaşlarının bağlanmasını bekleyenlere sunulan avans imkanının benzerinin emekliler için de hayata geçirilmesi gündemde. Maaşı 90 gün içinde bağlanamayanların yazılı başvuru yaparak yararlandığı avansın tutarı 3 net asgari ücret, yani bu yıl için 6 bin 972 lira olurken; bu fırsatın mevcut emeklilere de 3 maaş tutarında uygulanması bekleniyor.
GÖZLER KARARDA
Konuyla ilgili TAKVİM'e çok sayıda mesaj ve telefon geliyor. Emekliler, "Avans imkanı sağlanır ve 12, 24 ya da 36 ay gibi bir vadede maaşımızdan kesilirse, ihtiyaçlarımızı daha kolay sağlarız" diyor. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya yazılı başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek.
EN AZ 4.500 TL
En düşük maaşın bin 500 lira olduğu dikkate alındığında, en az avans 4 bin 500 lira olacak. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek. Örneğin; 36 ay taksit olursa, 4 bin 500 liralık avans emeklinin maaşından 3 yıl boyunca aylık 125 lira kesinti yapılarak geri ödenecek.