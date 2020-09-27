

SGK 2009 yılında emekli aylığı bağladı. Ancak SGK daha sonra yaptığı araştırmalarda benim aylık bağlamada dikkate alınan hizmetlerimin bir kısmının eksik ya da hileli olduğunu tespit etmiş ve bana aylıklarımın geri alınacağını söylediler. Bugüne kadar aldığım maaşları geri mi alacaklar?

5510 sayılı kanunun 96'ncı maddesinde, "Kurumca fazla veya yersiz olarak yapıldığı tespit edilen bu kanun kapsamındaki her türlü ödemeler; kasıtlı veya kusurlu davranışlarından doğmuşsa, hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğru en fazla on yıllık sürede yapılan ödemeler, bu ödemelerin yapıldığı tarihlerden itibaren hesaplanacak olan kanuni faiziyle birlikte, ilgililerin kurumdan alacağı varsa bu alacaklarından mahsup edilir, alacakları yoksa genel hükümlere göre geri alınır" hükmü yer alıyor.