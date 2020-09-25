KHK İLE KADROYA GEÇEN İŞÇİLER İÇİN AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Bakan Karaismailoğlu, soru önergesine verdiği cevabın devamında ise 696 sayılı KHK ile kadroya alınan işçilerin durumuna değindi ve bu işçilerin, kadro öncesi imzalanan hizmet alımı sözleşmeleri ve yüklenici firma tarafından ödenen ücretlere ilişkin bordrolara göre ödeme aldığına yer verildi.

Bakan açıklamasında, "İşçilerin işe giriş tarihlerine göre ücret skalalarının tespit edilmesine ilişkin madde hükmü, ilk defa 15 Temmuz 2005 tarihinde imzalanan 11. İşletme Toplu İş Sözleşmesi ile kabul edilmiş olup, söz konusu tarihten sonra işe giren tüm işçilere (daimi -normal-, şehit yakını, gazi, engelli, eski hükümlü) uygulanmaktadır." ifadelerini kullandı.