Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan taşeron işçiler için kritik süreçte geri sayım hızlandı. Taşeron işçilere uygulanacak olan zam oranı yakın tarihte belirlenecek. 2020 TİS görüşmeleri ile maaş zammı oranı kadar yakından takip edilen 2 kritik başlık ise yüzdelik dilim ve tayin hakkı olarak öne çıktı. Peki yüzdelik dilimle ek asgari ücret zammı TİS'le mi geliyor? İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
KHK İLE KADROYA GEÇEN İŞÇİLER İÇİN AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA
Bakan Karaismailoğlu, soru önergesine verdiği cevabın devamında ise 696 sayılı KHK ile kadroya alınan işçilerin durumuna değindi ve bu işçilerin, kadro öncesi imzalanan hizmet alımı sözleşmeleri ve yüklenici firma tarafından ödenen ücretlere ilişkin bordrolara göre ödeme aldığına yer verildi.
Bakan açıklamasında, "İşçilerin işe giriş tarihlerine göre ücret skalalarının tespit edilmesine ilişkin madde hükmü, ilk defa 15 Temmuz 2005 tarihinde imzalanan 11. İşletme Toplu İş Sözleşmesi ile kabul edilmiş olup, söz konusu tarihten sonra işe giren tüm işçilere (daimi -normal-, şehit yakını, gazi, engelli, eski hükümlü) uygulanmaktadır." ifadelerini kullandı.
TİS 2 YILDA BİR YENİLENİYOR
Yanıtın sonunda ise işçilerin toplu sözleşmelerinin 2 yılda bir yenilendiğine yer verildi.