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    • 28.09.2020 09:20
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    fırsatları başladı. Gıdada temizlik ürünlerine daha pek çok çeşitte ürün uygun fiyatla satışa sunuluyor. A101 haftanın yıldızlarında bu hafta neler olduğunu merak edenler için kataloğu derledik. 26 Eylül-2 Ekim ile markete gitmeden önce alacaklarınızı belirleyebilirsiniz. İşte ürünler ve fiyatları...

    takvim.com.tr
    A101 aktüel ürünler kataloğu 26 Eylül-2 Ekim! A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

    Merakla beklenen A101 aktüel ürünler kataloğu 26 Eylül-2 Ekim yayınlandı. Vatandaşların her hafta heyecanla takip ettiği A101 aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu. Birbirinden çeşitli ürünleri uygun fiyata sunan marketler zincirinin kataloğu şimdiden incelenmeye başlandı ve alacaklar belirleniyor. Peki A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var? Özellikle gıda ürünlerindeki fırsatlar ön plana çıkıyor.

    A101 26 EYLÜL-2 EKİM AKTÜEL KATALOĞU

    Algida Keyif Kakao-Vanilya 1800ml 9,95 TL

    Aras Torku Toz Şeker 5 kg 23,75 TL

    Dr.Oetker Dondurulmuş Karışık Pizza 4 adet 18,45 TL

    Bingo Konsantre Toz Deterjan 6 kg 30,95 TL

    Meyve ve sebze ürünlerindeki fiyatlar

    Privacy Kadın Erkek Parfüm 27,95 TL

    10 TL ve üzeri alışverişlerinizde

    Danone Kakaolu Süt 12x180g 19,95 TL
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    Haberler Ekonomi A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var? A101 aktüel ürünler kataloğu 26 Eylül-2 Ekim!
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