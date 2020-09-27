Merakla beklenen A101 aktüel ürünler kataloğu 26 Eylül-2 Ekim yayınlandı. Vatandaşların her hafta heyecanla takip ettiği A101 aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu. Birbirinden çeşitli ürünleri uygun fiyata sunan marketler zincirinin kataloğu şimdiden incelenmeye başlandı ve alacaklar belirleniyor. Peki A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var? Özellikle gıda ürünlerindeki fırsatlar ön plana çıkıyor.
A101 26 EYLÜL-2 EKİM AKTÜEL KATALOĞU
Algida Keyif Kakao-Vanilya 1800ml 9,95 TL
Aras Torku Toz Şeker 5 kg 23,75 TL
Dr.Oetker Dondurulmuş Karışık Pizza 4 adet 18,45 TL
Bingo Konsantre Toz Deterjan 6 kg 30,95 TL
Meyve ve sebze ürünlerindeki fiyatlar
Privacy Kadın Erkek Parfüm 27,95 TL
10 TL ve üzeri alışverişlerinizde
Danone Kakaolu Süt 12x180g 19,95 TL