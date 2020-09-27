Merakla beklenen A101 aktüel ürünler kataloğu 26 Eylül-2 Ekim yayınlandı. Vatandaşların her hafta heyecanla takip ettiği A101 aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu. Birbirinden çeşitli ürünleri uygun fiyata sunan marketler zincirinin kataloğu şimdiden incelenmeye başlandı ve alacaklar belirleniyor. Peki A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var? Özellikle gıda ürünlerindeki fırsatlar ön plana çıkıyor.