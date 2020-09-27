Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 27.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    kitap oldu

    Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden olan 'nın 42 ayda yapılış hikayesini anlatan 'Hayaldi Gerçek Oldu' kitabı satışa sunuldu.

    İstanbul Havalimanı kitap oldu

    Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden olan 'nın 42 ayda yapılış hikayesini anlatan 'Hayaldi Gerçek Oldu' kitabı satışa sunuldu.

    Dış Hatlar Gidiş Terminali Gümrüklü Salon'da düzenlenen tanıtımda konuşan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, Havalimanı'nı 5 Türk inşaat şirketinin beraber yaptığını, Türk sermayesi ve bankaları tarafından finanse edildiğini belirterek, "Burada olabildiğince Türk ürünleri kullanıldı ve böyle muhteşem bir ürün ortaya çıktı. Ondan dolayı 'nin, Türk insanının, Türk işletmelerinin gerçekten özgüvenini çok yukarı çıkaran bir zafer anıtının içindeyiz" ifadelerini kullandı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi İstanbul Havalimanı kitap oldu
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri