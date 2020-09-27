İstanbul Havalimanı kitap oldu

Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden olan İstanbul Havalimanı'nın 42 ayda yapılış hikayesini anlatan 'Hayaldi Gerçek Oldu' kitabı satışa sunuldu.

Dış Hatlar Gidiş Terminali Gümrüklü Salon'da düzenlenen tanıtımda konuşan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nı 5 Türk inşaat şirketinin beraber yaptığını, Türk sermayesi ve bankaları tarafından finanse edildiğini belirterek, "Burada olabildiğince Türk ürünleri kullanıldı ve böyle muhteşem bir ürün ortaya çıktı. Ondan dolayı Türkiye'nin, Türk insanının, Türk işletmelerinin gerçekten özgüvenini çok yukarı çıkaran bir zafer anıtının içindeyiz" ifadelerini kullandı.