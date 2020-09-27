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    • Ekonomi
    • 27.09.2020 Gazete
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    Gıda israfına ‘dur’ diyecek

    Migros, gıda israfının önlenmesine yönelik ( Institute-WRI) tarafından başlatılan ve 80'den fazla ülkede yürütülen '10x20x30' girişimine 'den katılan tek perakende şirketi oldu.

    Gıda israfına ‘dur’ diyecek

    Migros, gıda israfının önlenmesine yönelik ( Institute-WRI) tarafından başlatılan ve 80'den fazla ülkede yürütülen '10x20x30' girişimine 'den katılan tek perakende şirketi oldu.

    Migros, 2030 yılına kadar gıda imha oranını yüzde 50 azaltma taahhüdüne 20 gönüllü tedarikçisini de dahil etti. Migros İcra Başkanı , "Sürdürülebilirlik alanındaki çevresel, sosyal ve ekonomik önceliklerimizi Migros İyi Gelecek Planımız doğrultusunda takip ediyoruz" dedi.

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