Gıda israfına ‘dur’ diyecek

Migros, gıda israfının önlenmesine yönelik Dünya Kaynakları Enstitüsü (World Resources Institute-WRI) tarafından başlatılan ve 80'den fazla ülkede yürütülen '10x20x30' girişimine Türkiye'den katılan tek perakende şirketi oldu.

Migros, 2030 yılına kadar gıda imha oranını yüzde 50 azaltma taahhüdüne 20 gönüllü tedarikçisini de dahil etti. Migros İcra Başkanı Özgür Tort, "Sürdürülebilirlik alanındaki çevresel, sosyal ve ekonomik önceliklerimizi Migros İyi Gelecek Planımız doğrultusunda takip ediyoruz" dedi.