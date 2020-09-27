



EN AZ 4.500 TL

En düşük maaşın bin 500 lira olduğu dikkate alındığında, en az avans 4 bin 500 lira olacak. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek. Örneğin; 36 ay taksit olursa, 4 bin 500 liralık avans emeklinin maaşından 3 yıl boyunca aylık 125 lira kesinti yapılarak geri ödenecek.