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    • Ekonomi
    • 27.09.2020 Gazete
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    Emekliye 3 maaş avans! ler de avans alabilir mi?

    Yeni emeklinin avans imkanının, ye de sağlanması gündemde. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında 'ya yazılı başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek. Peki emeklilere sunulan avans imkanıyla ilgili merak edilen tüm detaylar...



    Ülkemizde emekli maaşlarının bağlanmasını bekleyenlere sunulan avans imkanının benzerinin emekliler için de hayata geçirilmesi gündemde. Maaşı 90 gün içinde bağlanamayanların yazılı başvuru yaparak yararlandığı avansın tutarı 3 net asgari ücret, yani bu yıl için 6 bin 972 lira olurken; bu fırsatın mevcut emeklilere de 3 maaş tutarında uygulanması bekleniyor.



    GÖZLER KARARDA
    Konuyla ilgili TAKVİM'e çok sayıda mesaj ve telefon geliyor. Emekliler, "Avans imkanı sağlanır ve 12, 24 ya da 36 ay gibi bir vadede maaşımızdan kesilirse, ihtiyaçlarımızı daha kolay sağlarız" diyor. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya yazılı başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek.



    EN AZ 4.500 TL
    En düşük maaşın bin 500 lira olduğu dikkate alındığında, en az avans 4 bin 500 lira olacak. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek. Örneğin; 36 ay taksit olursa, 4 bin 500 liralık avans emeklinin maaşından 3 yıl boyunca aylık 125 lira kesinti yapılarak geri ödenecek.

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