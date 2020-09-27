ŞOK aktüel ürün kataloğu 23-29 Eylül! ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

ŞOK aktüel ürün kataloğu yine dopdolu, birbirinden çeşitli ve kaliteli ürünler uygun fiyata satışa sunuluyor. Elektronikten gıdaya, mobilya ürünlerinden badana boyalarına, okul eşyalarından makyaj malzemelerine, deterjanlardan kişisel hijyen ürünlerine kadar pek çok çeşit yer alıyor. ŞOK aktüel ürün kataloğu 23-29 Eylül sizler için haberimizde derledik. Peki ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?
ŞOK 23-29 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
İnox Aspiratör
• Tekli salyangoz motor
• İnox panel
• 2 adet alüminyum filtre
• Termik kontrol • 320 M3/H hava çıkış debisi • Led aydınlatma
Ayakkabılık
• 2 kapılı - 4 bölmeli
• 86x70x33 cm
• Ayarlanabilir Plastik Ayak
• Krom kaplama metal kulp
• 18 mm Gövde ve kapaklar
• 8 mm Ara raflar
Büyük Boy Valiz
• 76x49x32 cm - 95 litre iç hacim
• Şifreli kilit sistemi
• Astar kumaşlı, fermuarlı ve lastikli kitlenir kemerli iç bölüm
Silikonlu Mat İç Cephe Boyası
• Beyaz - 7,5 lt
• İyi örtücülük özelliğinde
• Nefes alır yapılı
• Mat, temiz bir görünüş
Derz Temizleyici
0,5 lt
• Doğal içeriği sayesinde derz dolgu yüzeyini aşındırmaz
Plastik Saplı Kestirme Fırça
2 Numara
Aytaç Fermente Sucuk
220 gr
SuperFresh Taş Fırın Gurme Pizza
355 gr
Mon Amour Neon Fosforlu Oje
• Karanlıkta parlayan
• 6 Farklı renkte
Signal White Now Diş Macunu
• 75 ml