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    • Ekonomi
    • 27.09.2020 13:49
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    • 27.09.2020 13:49
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    Vatandaşların her hafta merakla takip ettiği yayınlandı. Birbirinden güzel ürünleri uygun fiyata müşterileriyle buluşturan marketler zincirinde bu hafta aktüel ürünlerde neler olduğunu sizler için derledik. Alacaklarını önceden planlayarak liste yapacaklar için kolaylık sunan ? İşte 23-29 Eylül…

    takvim.com.tr
    ŞOK aktüel ürün kataloğu 23-29 Eylül! ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

    ŞOK aktüel ürün kataloğu yine dopdolu, birbirinden çeşitli ve kaliteli ürünler uygun fiyata satışa sunuluyor. Elektronikten gıdaya, mobilya ürünlerinden badana boyalarına, okul eşyalarından makyaj malzemelerine, deterjanlardan kişisel hijyen ürünlerine kadar pek çok çeşit yer alıyor. ŞOK aktüel ürün kataloğu 23-29 Eylül sizler için haberimizde derledik. Peki ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

    ŞOK 23-29 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    İnox Aspiratör

    • Tekli salyangoz motor
    • İnox panel
    • 2 adet alüminyum filtre
    • Termik kontrol • 320 M3/H hava çıkış debisi • Led aydınlatma

    Ayakkabılık
    • 2 kapılı - 4 bölmeli
    • 86x70x33 cm
    • Ayarlanabilir Plastik Ayak
    • Krom kaplama metal kulp
    • 18 mm Gövde ve kapaklar
    • 8 mm Ara raflar

    Büyük Boy Valiz
    • 76x49x32 cm - 95 litre iç hacim
    • Şifreli kilit sistemi
    • Astar kumaşlı, fermuarlı ve lastikli kitlenir kemerli iç bölüm

    Silikonlu Mat İç Cephe Boyası
    • Beyaz - 7,5 lt
    • İyi örtücülük özelliğinde
    • Nefes alır yapılı
    • Mat, temiz bir görünüş

    Derz Temizleyici
    0,5 lt
    • Doğal içeriği sayesinde derz dolgu yüzeyini aşındırmaz

    Plastik Saplı Kestirme Fırça
    2 Numara

    Aytaç Fermente Sucuk
    220 gr

    SuperFresh Taş Fırın Gurme Pizza
    355 gr

    Mon Amour Neon Fosforlu Oje
    • Karanlıkta parlayan
    • 6 Farklı renkte

    Signal White Now Diş Macunu
    • 75 ml
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    Haberler Ekonomi ŞOK aktüel ürün kataloğu 23-29 Eylül! ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?
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