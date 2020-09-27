ŞOK aktüel ürün kataloğu 23-29 Eylül! ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

ŞOK aktüel ürün kataloğu yine dopdolu, birbirinden çeşitli ve kaliteli ürünler uygun fiyata satışa sunuluyor. Elektronikten gıdaya, mobilya ürünlerinden badana boyalarına, okul eşyalarından makyaj malzemelerine, deterjanlardan kişisel hijyen ürünlerine kadar pek çok çeşit yer alıyor. ŞOK aktüel ürün kataloğu 23-29 Eylül sizler için haberimizde derledik. Peki ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

ŞOK 23-29 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

İnox Aspiratör

• Tekli salyangoz motor

• İnox panel

• 2 adet alüminyum filtre

• Termik kontrol • 320 M3/H hava çıkış debisi • Led aydınlatma