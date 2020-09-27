Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi'nde market işleten Mehmet Alihansoy, televizyonda 'hatalı basılmış 50 TL'sine 75 bin TL teklif edildi' haberini izledikten sonra kendisinde de olabilir diye çekmecesindeki paraları tek tek kontrol etti. Alihansoy, 100 TL'lik bir banknotun hatalı basıldığını, '100' yerine '10' yazıldığını ve bazı yerlerinde de eksiklik olduğunu fark etti.

Paranın sahte olup olmadığını da kontrol eden ve gerçek olduğunu gören Alihansoy sevince boğuldu. Mardinli esnaf, hatalı basım 100 TL'yi 150 bin TL'ye satmak için teklif bekliyor