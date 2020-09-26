ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ziyaretini bekleyen Yunanistan'da Bloomberg'in bir haberi büyük şaşkınlık yarattı.

Yunan medyası bu haber ekseninde Türkiye'den gelen son açıklamaları ve Ankara-Paris ilişkilerini sayfalarına taşıdı.

Bloomberg'in haberinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'dan Eurosam SAMP/T füze savunma sistemlerine Türkiye'nin dahil olmasına muhalefet etmekten vazgeçmesini istediği iddia ediliyordu.

Bloomberg'in haberini aktaran Yunan basınından To Vima, 'Erdoğan'ın oyunları: Macron'un saldırılarından sonra Avrupa hava savunma sistemini elde etmek istiyor' başlığı ile okurlarına aktardı.

Türkiye'nin henüz elindeki Rus S-400 füze savunma sistemini aktive etmediğini belirten To Vima, Ankara'nın alternatifleri arasında Amerikan Patriot füzelerinin de bulunduğunu belirtti haberinde.

TÜRKİYE'NİN HAMLESİ DİKKAT ÇEKİCİ

Yunan Kathimerini gazetesi ise haberinde, Türkiye'nin muhtemel SAMP/T hamlesinin Mike Pompeo'nun Yunanistan ziyaretinden önce gelmesinin dikkat çekici olduğunu belirtti.

Akdeniz'e kıyısı olan AB ülkelerini 10 Eylül tarihinde bir araya getiren Fransa lideri Emmanuel Macron, Türkiye'ye karşı tavırlı duruşunu geçtiğimiz hafta Türkçe bir tweet ile gözler önüne sermişti.

Macron, resmi hesabından "Ajaccio'da, Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik: iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu'nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim" ifadelerini kullanmıştı.

Yunan medyasında bugün bir başka öne çıkan başlık ise Türkiye ile başlayacak istikşafi görüşmeler oldu. Başkan Erdoğan'ın yaptığı 'Mavi Vatan' açıklamasını aktaran Ta Nea gazetesi, "Türkiye liderinin pozisyonunun değişmediği çok açık" yorumunu yaptı.

Gazeteye göre, mevcut tablo Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyaloğun çetin geçeceğine işaret ediyor.

Ta Nea'nın haberinde ayrıca şu yoruma da yer verildi:

"Özünde Erdoğan tam kapsamlı bir diyaloğu sağlamak için elinden geleni yapıyor. Erdoğan'ın hedeflediği diyalog Yunan hükümetinin arzuladığı deniz alanlarının sınırlandırılmasının ötesine geçiyor."

Taraflar arasındaki görüşmelerin siyasi kısmına ilişkin Ta Nea, "Bu süreç daha çok, ekonomiden turizme, sınır güvenliğinde azınlık meselelerine kadar geniş yelpazede ikili ilişkilere odaklanacak" İfadelerini kullandı.

Yunan haber ajansı ANA-MPA, görüştüğünü belirttiği bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin, Washington ve Atina'nın çok önem verdiği Türkiye karşıtı ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkileri tarihin en yüksek seviyesine çıkardığını söylediğini ileri sürdü.

Söz konusu üst düzey yetkilinin, "Bu Pompeo'nun Yunanistan'a ikinci seyahati. Yalnızca bir yıl önce gitmişti" sözleri ile Yunan-ABD ilişkilerinin gücüne vurgu yaptığı belirtildi.