Hafta sonu dolar ve euro döviz kurlarındaki son durumu merak edenler alış satış fiyatları hakkında araştırma yapıyor. Dün, dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa beklentilerinin aksine politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 10,25'e çıkarmasının ardından sert düştü. Dolar dün günü önceki kapanışa göre yüzde 1,03 değer kaybıyla 7,6248'den tamamladı. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 26 Eylül hafta sonu CANLI döviz kurları alış satış fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?