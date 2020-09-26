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    • 26.09.2020 21:23
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    nda yeni fırsatlar sunuldu! İşte 'ta hafta sonu indirimleri

    nda yeni fırsatlar sunuldu. Hafta sonu kataloğunda ev ürünlerinde yer alan sürpriz kampanyalar insanların ilgisini çekmeyi başardı. 'ta hafta sonu fırsatları arasında Marmarabirlik Kuru Sele Zeytin, 2'li Süngerli Banyo Paspası, Style Yer Temizleme Sistemi, Mona Saç Kurutma Makinesi, Vücut Tıraş Makinesi ve Keçeli Ütü Masası Kılıfı ürünleri bulunuyor. İşte ŞOK 26 Eylül aktüel kataloğu ürünleri

    ŞOK 26 Eylül aktüel kataloğunda yeni fırsatlar sunuldu!

    ŞOK 26 Eylül aktüel kataloğu ürün indirimleri merak konusu oluyor. ŞOK'ta bu hafta sonu Ütü Masası, Mona Saç Kurutma Makinesi, Vücut Tıraş Makinesi, Keçeli Ütü Masası Kılıfı, 2'li Süngerli Banyo Paspası, Style Yer Temizleme Sistemi ve Style Yer Temizleme Sistemi Yedek ürünleri fiyat etiketleriyle dikkat çekiyor. İşte ŞOK 26 Eylül aktüel kataloğu fiyat listesi

    ŞOK 26 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU

    Ütü Masası
    • Isıya dayanaklı kumaş
    •10mm sünger kalınlığı
    • Ütü tabanını koruyan silikon tıpalı sac ütü bölümü
    • 60-90 cm yükseklik ayarı
    • Monoblok ütü tablası
    36 x 112 cm

    Dijital Baskül
    • 180 kg kapasite
    • 60x24 mm geniş LCD ekran
    • 26x26 cm cam boyutu

    Keçeli Ütü Masası Kılıfı
    55x140 cm
    • Lastikli

    Style Yer Temizleme Sistemi
    • 3 boyutlu mikrofiber ve viskoz doku
    • Zemin yüzeyini çizmez
    • Islak ve kuru zeminde kullanılabilir

    2'li El Yüz Havlusu
    50x70 cm
    • Farklı renk seçenekleriyle

    3'lü El Havlusu
    30x50 cm
    • Farklı renk seçenekleriyle

    Kapı Arkası Askılık
    • 47cm - 12 adet askı başlığı

    Sport Tayt
    S, M, L, XL bedenlerde

    Duru Duş Jeli Çeşitleri
    • 650 ml

    Marmarabirlik Kuru Sele Zeytin
    • 400 gr
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    Haberler Ekonomi ŞOK 26 Eylül aktüel kataloğunda yeni fırsatlar sunuldu! İşte ŞOK'ta hafta sonu indirimleri
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