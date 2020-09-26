A101 26 Eylül aktüel kataloğunda hafta sonu indirimleri yarın yoğun ilgi görmeye başladı. A101'de bu hafta sonu Torku Tam Yağlı Beyaz Peynir 24,95 TL, 4'lü Eti Negro Kakaolu Kremalı Bisküvi 6,45 TL, Pril Bulaşık Deterjanı 11,75 TL, Mendiva Islak Havlu, 4,95 TL ve Algida Keyif Kakao-Vanilya 1800ml 9,95 TL fiyat etiketiyle bugün sabah saatlerinden itibaren raflardaki yerini aldı. İşte A101 26 Eylül aktüel kataloğu ürünleri
A101 26 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU
Algida Keyif Kakao-Vanilya 1800ml 9,95 TL
Aras Torku Toz Şeker 5 kg 23,75 TL
Dr.Oetker Dondurulmuş Karışık Pizza 4 adet 18,45 TL
Bingo Konsantre Toz Deterjan 6 kg 30,95 TL
Meyve ve sebze ürünlerindeki fiyatlar
Privacy Kadın Erkek Parfüm 27,95 TL
10 TL ve üzeri alışverişlerinizde
Danone Kakaolu Süt 12x180g 19,95 TL