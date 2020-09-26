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    • Ekonomi
    • 26.09.2020 22:14
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    • 26.09.2020 22:14
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    hafta sonu indirimleri belli oldu! İşte 'de haftanın yıldızları

    yla bugünden itibaren pek çok ürün indirimli olarak satışa sunuldu. Ürünlerin listesi ise alışveriş yapacak olan vatandaşlar tarafından merakla sorgulanıyor. 'de hafta sonu Algida Keyif Kakao-Vanilya 1800ml 9,95 TL, Pril Bulaşık Deterjanı 11,75 TL, Torku Tam Yağlı Beyaz Peynir 24,95 TL ve Mendiva Islak Havlu, 4,95 TL ürünleri dikkat çekiyor. İşte A101'de haftanın yıldızları

    A101 26 Eylül aktüel kataloğunda neler var?

    A101 26 Eylül aktüel kataloğunda hafta sonu indirimleri yarın yoğun ilgi görmeye başladı. A101'de bu hafta sonu Torku Tam Yağlı Beyaz Peynir 24,95 TL, 4'lü Eti Negro Kakaolu Kremalı Bisküvi 6,45 TL, Pril Bulaşık Deterjanı 11,75 TL, Mendiva Islak Havlu, 4,95 TL ve Algida Keyif Kakao-Vanilya 1800ml 9,95 TL fiyat etiketiyle bugün sabah saatlerinden itibaren raflardaki yerini aldı. İşte A101 26 Eylül aktüel kataloğu ürünleri

    A101 26 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU

    Algida Keyif Kakao-Vanilya 1800ml 9,95 TL

    Aras Torku Toz Şeker 5 kg 23,75 TL

    Dr.Oetker Dondurulmuş Karışık Pizza 4 adet 18,45 TL

    Bingo Konsantre Toz Deterjan 6 kg 30,95 TL

    Meyve ve sebze ürünlerindeki fiyatlar

    Privacy Kadın Erkek Parfüm 27,95 TL

    10 TL ve üzeri alışverişlerinizde

    Danone Kakaolu Süt 12x180g 19,95 TL
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    Haberler Ekonomi A101 26 Eylül aktüel kataloğu hafta sonu indirimleri belli oldu! İşte A101'de haftanın yıldızları
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