Tüm bu gelişmeler, her ne kadar geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'ye daha fazla para harcaması çağrısında bulunsa da doların güçlenmesine neden oldu.

27 Temmuz'dan bu yana 92-94 bandında seyreden dolar endeksi, yaklaşık iki ayın en yüksek seviyesi olan 94,7'ye kadar çıkmasının ardından geçen haftayı yüzde 1,7 artışla 94,6'dan tamamladı.

Yaklaşık 1,5 aydır 1.900-2.000 dolar bandında hareket eden altının onsu ise dolardaki güçlenmenin etkisiyle geçen haftayı sert düşüşle kapattı. Uluslararası piyasalarda 1.848,89 dolarla 22 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeyi gören altının ons fiyatı, geçen hafta yüzde 4,4 kayıpla 1.865 dolara geriledi.

Yurt içinde de hem dolardaki güçlenme hem de ons fiyatındaki düşüşün etkisiyle satış baskısı altında kalan gram altın, iki haftalık yükselişine son verdi ve 451,3 lirayla 26 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Gram altın geçen haftayı ise yüzde 3,2 kayıpla 459,6 liradan tamamlayarak son 5 haftanın en kötü kapanışını gerçekleştirdi.