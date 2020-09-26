Tüm bu gelişmeler, her ne kadar geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'ye daha fazla para harcaması çağrısında bulunsa da doların güçlenmesine neden oldu.

27 Temmuz'dan bu yana 92-94 bandında seyreden dolar endeksi, yaklaşık iki ayın en yüksek seviyesi olan 94,7'ye kadar çıkmasının ardından geçen haftayı yüzde 1,7 artışla 94,6'dan tamamladı.