



ALTIN ÇAKILIYOR

Altında, büyük fonların portföy boşaltmalarına zemin hazırlamak için piyasaya sunulan '2.300 dolar görülecek' içerikli raporlar fos çıktı. Altının ons fiyatında bu hafta yüzde 4.7 ile son 1.5 ayın en büyük haftalık düşüşü yaşandı. 18 Eylül'de bin 951 dolar olan fiyat, dün bin 858 dolarla 21 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Altının ons fiyatında 2 bin 63 doların görüldüğü 6 Ağustos'tan bu yana yaşanan düşüş ise yüzde 10'a ulaştı. Yurt dışındaki düşüşe paralel olarak iç piyasada da fiyatlar sert bir şekilde geriledi.