Borsa İstanbul'da uzun süredir suskun kalan bankacılık hisseleri Merkez Bankası ve BDDK'nın aldığı kararlarla hareketlenirken, endeksi yukarı taşıdı. Önceki gün bankacılık endeksi yüzde 5,07 ve holding endeksi yüzde 2,03 değer kazandı. TCMB'nin piyasa beklentilerinin aksine politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 10,25'e çıkarmasının ardından banka hisseleri öncülüğünde yükselişi ivme kazandı.
Piyasa beklentisinin aksine politika faizlerinde yapılan 200 baz puanlık artışın, TCMB'nin salgın sonrası tekrar fiyat istikrarı ve enflasyonu ön plana aldığının bir göstergesi olduğunu vurgulayan analistler, piyasalardaki pozitif seyrin sürebileceğini ifade etti.
Analistler, yeni tip Coronavirüs vaka sayılarının seyri ve aşı çalışmalarına ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 1.110 puanın üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda sonraki hedeflerin 1.120 ve 1.155 seviyeleri olacağını kaydetti.
ALTIN ÇAKILIYOR
Altında, büyük fonların portföy boşaltmalarına zemin hazırlamak için piyasaya sunulan '2.300 dolar görülecek' içerikli raporlar fos çıktı. Altının ons fiyatında bu hafta yüzde 4.7 ile son 1.5 ayın en büyük haftalık düşüşü yaşandı. 18 Eylül'de bin 951 dolar olan fiyat, dün bin 858 dolarla 21 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Altının ons fiyatında 2 bin 63 doların görüldüğü 6 Ağustos'tan bu yana yaşanan düşüş ise yüzde 10'a ulaştı. Yurt dışındaki düşüşe paralel olarak iç piyasada da fiyatlar sert bir şekilde geriledi.
YÖNLENDİRMEYE DİKKAT
Uzmanlar yatırımcıları da uyararak, son dönemde çok fazla yeni vatandaşın borsaya gelmesiyle dolandırıcıların da gözünü buralara diktiğini belirterek, "Özellikle sosyal medyayı kullanan piyasa dolandırıcıları vatandaşları yanlış yerlere yönlendiriyor. O yüzden yatırımcılar kulaktan dolma bilgiler ve sosyal medya tavsiyeleri ile asla hareket etmemeli" dediler.