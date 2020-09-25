A101 26 Eylül aktüel kataloğunda hafta sonu indirimli olarak satışa sunulacak olan ürünlerin listesi alışveriş yapacak olan vatandaşlar tarafından merakla sorgulanıyor. A101'de hafta sonu Algida Keyif Kakao-Vanilya 1800ml 9,95 TL, Pril Bulaşık Deterjanı 11,75 TL, Torku Tam Yağlı Beyaz Peynir 24,95 TL ve Mendiva Islak Havlu, 4,95 TL ürünleri dikkat çekiyor. İşte A101'de haftanın yıldızları

A101 26 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU