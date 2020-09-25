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    • Ekonomi
    • 25.09.2020 23:58
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    • 25.09.2020 23:58
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    nda hafta sonu indirimleri! 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde...

    nda hafta sonu indirimleri yarın yoğun ilgi görecek. 'de bu hafta sonu Torku Tam Yağlı Beyaz Peynir 24,95 TL, 4'lü Eti Negro Kakaolu Kremalı Bisküvi 6,45 TL, Pril Bulaşık Deterjanı 11,75 TL, Mendiva Islak Havlu, 4,95 TL ve Algida Keyif Kakao-Vanilya 1800ml 9,95 TL fiyat etiketiyle yarın sabah saatlerinden itibaren raflardaki yerini alacak. Peki, A101 26 Eylül aktüel kataloğunda başka neler var? İşte o ürünlerin listesi...

    A101 26 Eylül aktüel kataloğunda hafta sonu indirimleri!

    A101 26 Eylül aktüel kataloğunda hafta sonu indirimli olarak satışa sunulacak olan ürünlerin listesi alışveriş yapacak olan vatandaşlar tarafından merakla sorgulanıyor. A101'de hafta sonu Algida Keyif Kakao-Vanilya 1800ml 9,95 TL, Pril Bulaşık Deterjanı 11,75 TL, Torku Tam Yağlı Beyaz Peynir 24,95 TL ve Mendiva Islak Havlu, 4,95 TL ürünleri dikkat çekiyor. İşte A101'de haftanın yıldızları

    A101 26 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU

    Algida Keyif Kakao-Vanilya 1800ml 9,95 TL

    Aras Torku Toz Şeker 5 kg 23,75 TL

    Dr.Oetker Dondurulmuş Karışık Pizza 4 adet 18,45 TL

    Bingo Konsantre Toz Deterjan 6 kg 30,95 TL

    Meyve ve sebze ürünlerindeki fiyatlar

    Privacy Kadın Erkek Parfüm 27,95 TL

    10 TL ve üzeri alışverişlerinizde

    Danone Kakaolu Süt 12x180g 19,95 TL
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    Haberler Ekonomi A101 26 Eylül aktüel kataloğunda hafta sonu indirimleri! 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde...
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