A101 26 Eylül aktüel kataloğunda hafta sonu indirimli olarak satışa sunulacak olan ürünlerin listesi alışveriş yapacak olan vatandaşlar tarafından merakla sorgulanıyor. A101'de hafta sonu Algida Keyif Kakao-Vanilya 1800ml 9,95 TL, Pril Bulaşık Deterjanı 11,75 TL, Torku Tam Yağlı Beyaz Peynir 24,95 TL ve Mendiva Islak Havlu, 4,95 TL ürünleri dikkat çekiyor. İşte A101'de haftanın yıldızları
A101 26 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU
Algida Keyif Kakao-Vanilya 1800ml 9,95 TL
Aras Torku Toz Şeker 5 kg 23,75 TL
Dr.Oetker Dondurulmuş Karışık Pizza 4 adet 18,45 TL
Bingo Konsantre Toz Deterjan 6 kg 30,95 TL
Meyve ve sebze ürünlerindeki fiyatlar
Privacy Kadın Erkek Parfüm 27,95 TL
10 TL ve üzeri alışverişlerinizde
Danone Kakaolu Süt 12x180g 19,95 TL