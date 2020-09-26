Taşeron ve kamu işçilerine 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? 4. tediye ödemelerinin tarihi on binlerce kişi tarafından merak ediliyor. 3. tediye ödemesinin 27 Temmuz'da yapılmasının ardından gözler yılın son ödemesine çevrildi. Bilindiği üzere kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine her yıl 52 günlük ücretleri tutarında ilave tediye ödemeleri dört taksitle yapılıyor. Bu kapsamda ilk üç ödemeleri alan işçiler, dördüncü tediye taksit ödemelerin yapılacağı tarihi merak ediyor.

TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2020 yılında yapılacak ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'nin 11 Temmuz 2020 tarihli kararına göre kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine yapılacak tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu. Buna göre; 2020 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 27 Temmuz'da, diğer yarısı ise 14 Aralık 2020 tarihinde ödenecek.