Vergi sigorta kredi borçları ertelenecek mi? Vergi sigorta kredi yapılandırma olacak mı? Normalleşme dönemimin başlamasıyla birlikte vergi ve sigorta primlerini ödemede zorluk yaşayan kişiler yeniden yapılandırma talebinde bulunuyor. Borçların yapılandırmaya girip girmeyeceği veya erteleme olup olmayacağı sıkça merak ediliyor. Peki, vergi sigorta kredi yapılandırma olacak mı?
VERGİ SİGORTA KREDİ YAPILANDIRMA OLACAK MI?
Dünya Gazetesi'nden Mehmet Kara'nın haberine göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda, "Ekim ayı sonuçlarına bakarak karar vereceğiz. (Hazine ve Maliye Bakanlığı) Henüz bir görüşme henüz yapmadık" dedi.
"Yeniden yapılandırma, vergisini, primini düzenli ödeyenleri rahatsız ediyor, bunun farkındayız" diyen Zehra Zümrüt Selçuk, buna karşılık, salgının etkisinden kaynaklı olarak çok yoğun taleplerin kendilerine ulaştığını kaydetti. "Ekim sonundaki rakamları, normalleşme işaretlerini bir görelim. Rakamlara bakalım. (Hazine ve Maliye ile) birlikte karar veririz. Henüz daha görüşmedik. Bildiğiniz gibi sigorta primleri ve vergiyle ilgili yeniden yapılandırmaların birlikte olması gerekiyor" diyen Selçuk, "Bu zor bir yıl oldu.." dedi.
YAPILANDIRMA TALEPLERİ GÜNDEMDE
Borç yapılandırma talepleri AK Parti vekilleri tarafından hükûmetin gündemine taşındı. Borçları uzun vadeye yayma, gecikme faizini silme veya azaltma, hakkını kaybedenlere ikinci fırsat gibi tedbirler çalışmaların somutlaşmasının ardından ekim ayında Meclis'e gelecek. Bunun üzerine yapılacak çalışmanın, vergi ve prim borçlarının yanı sıra köprü geçiş cezaları ve trafik cezaları dâhil olmak üzere, devlete olan birçok borcun yeniden yapılandırılmasını içereceği belirtildi.
HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK?
Küçük işletmeler ve esnaf başta olmak üzere iş dünyasından da gelen borç yapılandırma talepleri, sahadaki AK Parti vekilleri tarafından hükûmetin gündemine taşındı. Ekonomi kurmayları, pandemi sebebiyle uygulamaya konulan borç ertelemesinin uzatılmasının yeterli olmayacağını, yeni bir yapılandırmaya ihtiyaç olduğunu dile getirdi.
Bunun üzerine yapılacak çalışmanın, vergi ve prim borçlarının yanı sıra köprü geçiş cezaları ve trafik cezaları dâhil olmak üzere, devlete olan birçok borcun yeniden yapılandırılmasını içereceği belirtildi.
BORÇLARIN TAKSİTLENDİRİLMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR
Gündeme gelen teklif; söz konusu borçların ana paralarının taksitlendirilerek ödenmesini, borçlara ait gecikme faizi ve cezalarının bir bölümünün silinmesini ve kalan bölümünün uzun vadelere yayılarak taksitlendirilmesini öngörüyor. Ayrıca bir önceki borç yapılandırılması şartlarını ihlal ederek hakkını kaybedenlerin de yeni uygulama kapsamasına alınması planlanıyor.
MECLİS'E GELECEK
AK Parti kurmayları, borç yapılandırmaya ilişkin çalışmaların somutlaşmasından sonra, konunun ekim ayında Meclis gündemine geleceğini kaydetti. e-Haciz uygulaması sebebiyle yaşanan problemler de AK Parti'nin gündemine geldi.
Küçük esnaf başta olmak üzere, vergi ve prim borcu ödenemediği için banka hesaplarının otomatik olarak bloke edildiğini hatırlatan ekonomi kurmayları "Bu kişiler çaresiz kalıyor. Çoğu iş yapamıyor. Alt sektörler de zor durumda.
Bir de hesapları bloke olunca hiç kımıldayamıyorlar. O sebeple uzun vadeli, aylık ödemelerin az olacağı bir plan üzerinde duruluyor" dedi.