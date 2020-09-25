Vergi sigorta kredi borçları ertelenecek mi? Vergi sigorta kredi yapılandırma olacak mı? Normalleşme dönemimin başlamasıyla birlikte vergi ve sigorta primlerini ödemede zorluk yaşayan kişiler yeniden yapılandırma talebinde bulunuyor. Borçların yapılandırmaya girip girmeyeceği veya erteleme olup olmayacağı sıkça merak ediliyor. Peki, vergi sigorta kredi yapılandırma olacak mı?

VERGİ SİGORTA KREDİ YAPILANDIRMA OLACAK MI?

Dünya Gazetesi'nden Mehmet Kara'nın haberine göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda, "Ekim ayı sonuçlarına bakarak karar vereceğiz. (Hazine ve Maliye Bakanlığı) Henüz bir görüşme henüz yapmadık" dedi.

"Yeniden yapılandırma, vergisini, primini düzenli ödeyenleri rahatsız ediyor, bunun farkındayız" diyen Zehra Zümrüt Selçuk, buna karşılık, salgının etkisinden kaynaklı olarak çok yoğun taleplerin kendilerine ulaştığını kaydetti. "Ekim sonundaki rakamları, normalleşme işaretlerini bir görelim. Rakamlara bakalım. (Hazine ve Maliye ile) birlikte karar veririz. Henüz daha görüşmedik. Bildiğiniz gibi sigorta primleri ve vergiyle ilgili yeniden yapılandırmaların birlikte olması gerekiyor" diyen Selçuk, "Bu zor bir yıl oldu.." dedi.