Dolar kaç TL oldu ve euro ne kadar şeklindeki sorular piyasalardaki gelişmeleri takip edenler tarafından araştırılıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kararının ardından 7,5566 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla yükselerek günü önceki kapanışa göre yüzde 1,03 değer kaybıyla 7,6248'den tamamladı. Peki, dolar ve euro haftayı nasıl kapattı? İşte döviz kurlarında son durum
DOLAR KAÇ TL OLDU? EURO NE KADAR?
ALTININ KİLOGRAMI 457 BİN 750 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 457 bin 750 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 453 bin 750 lira, en yüksek 459 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 457 bin 750 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 716 milyon 972 bin 958,28 lira, işlem miktarı ise 3.785,91 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 749 milyon 587 bin 620,16 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Say Kıymetli Madenler Ticaret Anonim Şirketi, Ziraat Bankası ve Has Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI GÜNE KARIŞIK SEYİRLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 356 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,3 azalışla 12.573 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 5.835 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 4.741 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 artışla 6.671 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 03 düşüşle 18.849 puanda seyrediyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışa paralel uygulanmaya başlayan yeni tedbirler, ABD-Çin gerilimi, Avro Bölgesinin toparlanmasına ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışa paralel uygulanmaya başlayan yeni tedbirler, ABD-Çin gerilimi ve aşı çalışmalarına ilişkin haber akışı ile karışık bir seyir izlendi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, yüzde 0,1 azalışla 3.219,42 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 artışla 2.278,79 puandan kapandı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,5 artışla 23.204,62 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yatay seyirle 105,4 seviyesinden işlem görüyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,5 artışla 37.104,91 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 kayıpla 23.262,26 puanda seyrediyor.
Analistler, Kovid-19 vaka sayılarındaki artışa paralel uygulanmaya başlayan yeni tedbirler, ABD-Çin gerilimi ve aşı çalışmalarına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini korurken, teşvik beklentilerinin ise pay piyasalarını desteklediğini belirtti.
SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI
İstanbul serbest piyasada dolar 7,6250 liradan, avro 8,8970 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,6230 liradan alınan dolar, 7,6250 liradan satılıyor. 8,8950 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,8970 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,6190 lira, avronun satış fiyatı ise 8,8800 lira olmuştu.