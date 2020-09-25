Dolar kaç TL oldu ve euro ne kadar şeklindeki sorular piyasalardaki gelişmeleri takip edenler tarafından araştırılıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kararının ardından 7,5566 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla yükselerek günü önceki kapanışa göre yüzde 1,03 değer kaybıyla 7,6248'den tamamladı. Peki, dolar ve euro haftayı nasıl kapattı? İşte döviz kurlarında son durum

DOLAR KAÇ TL OLDU? EURO NE KADAR?