"Bu azalmanın farklı sebepleri vardır ancak en önemli sebeplerinden biri, kenevir yetiştiriciliğinin çok fazla iş gücü gerektirmesidir. Özellikle hasat sonrasındaki havuzlama, lif soyma işlemi çok yoğun işçilik gerektirmektedir. Bu makine havuzlama yapmadan kenevir, keten ve ısırgan liflerini soyabilmektedir. Böylece üreticilerin iş gücü ihtiyacı ve maliyetleri önemli oranda düşürülmüş, kenevir tarımı cazip hale getirilmiştir."