Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 25.09.2020 20:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.09.2020 20:05
    ABONE OL

    indirim fırsatları sürüyor! 'de bu hafta onlara üründe sürpriz indirimler

    yla spor ürünleri bu hafta dikkat çekiyor. 'de indirimler arasında V-fit by Voit Manyetik Eliptik Bisiklet, Stanley Outdoor Termos 1.3 Litre, Fakir Sport Blender ve Sürahi, Frida Kahlo - Muhammed Ali Sweatshirt Çeşitleri, Letoon Erkek Eşofman Altı, Dynamic Kablosuz Masaj Tabancası, Smart Plus Akıllı Bileklik, Çok Fonksiyonlu Kapı Barı ve Pilates ve Yoga Silindiri ön planda yer alıyor.

    BİM 25 Eylül aktüel kataloğunda indirim fırsatları!

    BİM 25 Eylül aktüel kataloğunda büyük indirim fırsatları insanların ilgisini çekti. BİM'de bu hafta Çok Fonksiyonlu Kapı Barı, Fakir Sport Blender ve Sürahi, Smart Plus Akıllı Bileklik, V-fit by Voit Manyetik Eliptik Bisiklet, Fakir Kaave Ekspress Türk Kahvesi Makinesi, Naturalove Kaydırmaz Melamin Yuvarlak Tepsi ve Voit Fitness Eldiven ürünleri tercih edileceğe benziyor. İşte BİM 25 Eylül aktüel kataloğu fiyat listesi...

    BİM 25 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ

    V-fit by Voit Manyetik Eliptik Bisiklet
    • Hız, zaman, mesafe, kalori, nabız gibi tüm bilgileri sıra ile görme seçeneği
    • Elden nabız ölçer
    • Gerçek manyetik
    • Net: 30.1 kg Brüt: 27.6 kg
    • Disk Ağırlığı: 5 kg

    Frida Kahlo - Muhammed Ali Sweatshirt Çeşitleri
    • %100 pamuk
    • S-M-L-XL beden

    Erkek/Kadın Spor Ayakkabı
    • Air Max Taban
    • 38-43 numara

    Çok Fonksiyonlu Kapı Barı
    • Barfiks, şınav, mekik, dips antrenmanları yapılabilir
    • Tüm standart kapı kasalarına uygundur

    Crossfit Metal Atlama İpi
    • Alüminyum elcik + Çelik ip
    • 3 m ip uzunluğu

    Kas Geliştirici Sistem
    • 6 simülasyon modu
    • 10 yoğunluk seviyesi

    Emsan
    Yıldız Kek Kalıbı
    • Alüminyum dökümden üretilmiştir
    • İç ve dış yanmaz yapışmaz granit kaplamadır

    Fakir Kaave
    Ekspress Türk Kahvesi Makinesi
    • Maksimum 4 fincan kapasiteli
    • Tek tuşla kolay kontrol

    Fakir
    Elektrik Süpürgesi Atria
    • 1,5 L toz haznesi
    • ~5 m güç kablosu

    Piccolo Mondi
    Neşeli Oyuncak Trompet
    • Işıklı ve sesli
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi BİM 25 Eylül aktüel kataloğu indirim fırsatları sürüyor! BİM'de bu hafta onlara üründe sürpriz indirimler
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri