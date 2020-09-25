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    • Ekonomi
    • 25.09.2020 12:35
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    • 25.09.2020 12:35
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    Son dakika: , 5 bin sözleşmeli alacak!

    (DİB), Kur'an Kursu öğreticisi, ve müezzin-kayyım olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli alınacağını duyurdu.

    Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı yapacak!

    DİB'in yayımlanan ilana göre; taşra teşkilatında boş bulunan sözleşmeli pozisyonlara, 2018 yılı KPSS puan sırası esas alınarak 4-B sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım alınacak. Bu kapsamda 1400 Kur'an Kursu öğreticisi, 3 bin 500 ve 100 müezzin kayyımın alınacağı belirtilirken, a her grup için belirlenen boş pozisyon sayısının 3 katı adayın çağrılacağı da ifade edildi.

    Kur'an Kursu öğreticilerinin 1300'ü, imam hatiplerin ise 1500'ü İlahiyat Fakültesi mezunları arasından seçilecek. Müracaatlar 6 Ekim-20 Ekim tarihleri arasında, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 'sinav..gov.tr' adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Sözlü sınav, Ankara, Antalya, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, İzmir, Kayseri, Konya, Kastamonu, Manisa, Tekirdağ, (Avrupa), İstanbul (Anadolu), Trabzon, Samsun, Şanlıurfa, Rize ve Van illerindeki sınav merkezlerinde yapılacak. Sınav tarihi, başvuruların alınması ve sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra başkanlığın internet sitesinde ilan edilecek.

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