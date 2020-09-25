Manisa’nın Turgutlu ilçesinde hobi olarak başlamıştı! Gramı 100 dolar!

'AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKERLERİNDE ÇOK GÜZEL TALEPLER VAR AMA GÖNDERİM YAPAMIYORUZ'

Avrupa Birliği ülkelerinden arı zehri için talep olduğunu ancak mevzuat eksikliklerinden dolayı gönderim yapamadıklarını belirten Almışlar, "Avrupa Birliği ülkelerinde çok güzel talepler var. Almanya, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerden çok fazla talep var. Ancak mevzuat eksikliklerinden dolayı bu ülkelere gönderim yapamıyoruz. Yeni Zelanda ve Avusturalya gibi ülkelere daha rahat gönderim yapabiliyoruz. Yeni Zelanda ve Avusturalya'ya şu anda numuneler gönderiyoruz. Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'yle de görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Eğer olursa önümüzdeki yıl da o ülkelere gönderimini yapacağız" ifadelerini kullandı.

Arı zehrinin toplanması sırasında arılara zarar verilmediğini belirten Almışlar, "Arı zehri arılara hiçbir şekilde zarar vermeden hafif bir elektrik verilerek toplanan bir ürün. Tellerin altında bir camımız var. O cama arının zehrinin bırakılması sağlanıyor. Arı zehrini o cama bırakıyor ve yaşamına devam ediyor. O zehir daha sonra bıçak yardımıyla kazınarak -18 derecede saklanıyor" dedi.