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    • 25.09.2020 12:36
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    Son dakika: 'tan flaş açıklama: Koronavirüs ilaçları geri ödeme listesine alındı!

    Son dakika haberleri... "Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yapılan düzenlemeyle karşılanan tedavi ücretlerini iki katına çıkarttık. Yine yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçları geri ödeme listemize aldık." ifadelerini kullandı.

    Koronavirüs ilaçları geri ödeme listesine alındı!

    Son dakika haberleri... "Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yapılan düzenlemeyle karşılanan tedavi ücretlerini iki katına çıkarttık. Yine yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçları geri ödeme listemize aldık." ifadelerini kullandı.

    Selçuk, "Vatandaşımızın sağlık hizmetlerine erişiminde bir kesinti olmaması için çeşitli tedbirleri hızla devreye aldık. Kronik hastalarımızın 1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçetelerinin geçerlilik sürelerini uzattık. (SGK-TEB ilaç alım protokolü) 1 Ekim 2020'de yürürlüğe girecek ve 4 yıl süreyle geçerli olacak. Eczanelere yıllık 235 milyon liraya ulaşan bir iyileştirme sağladık." dedi.

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