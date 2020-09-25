ŞOK'ta hafta sonu ev ürünlerinde sürpriz kampanyalar insanların ilgisini çekmeyi başardı. ŞOK'ta hafta sonu fırsatları arasında Marmarabirlik Kuru Sele Zeytin, 2'li Süngerli Banyo Paspası, Style Yer Temizleme Sistemi, Mona Saç Kurutma Makinesi, Vücut Tıraş Makinesi ve Keçeli Ütü Masası Kılıfı ürünleri bulunuyor. İşte ŞOK 26 Eylül aktüel kataloğu ürünleri
ŞOK 26 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU
Ütü Masası
• Isıya dayanaklı kumaş
•10mm sünger kalınlığı
• Ütü tabanını koruyan silikon tıpalı sac ütü bölümü
• 60-90 cm yükseklik ayarı
• Monoblok ütü tablası
36 x 112 cm
Dijital Baskül
• 180 kg kapasite
• 60x24 mm geniş LCD ekran
• 26x26 cm cam boyutu
Keçeli Ütü Masası Kılıfı
55x140 cm
• Lastikli
Style Yer Temizleme Sistemi
• 3 boyutlu mikrofiber ve viskoz doku
• Zemin yüzeyini çizmez
• Islak ve kuru zeminde kullanılabilir
2'li El Yüz Havlusu
50x70 cm
• Farklı renk seçenekleriyle
3'lü El Havlusu
30x50 cm
• Farklı renk seçenekleriyle
Kapı Arkası Askılık
• 47cm - 12 adet askı başlığı
Sport Tayt
S, M, L, XL bedenlerde
Duru Duş Jeli Çeşitleri
• 650 ml
Marmarabirlik Kuru Sele Zeytin
• 400 gr